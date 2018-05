Processioni e "Domenica Favorita": nel weekend cambia la viabilità

La "Notte bianca della legalità", le processioni e gli eventi in programma al Parco della Favorita cambiano la viabilità cittadina. Sabato 5 maggio, a partire dalle 15, a piazza Vittorio Emanuele Orlando circa trecento studenti si confrontaranno nei vari laboratori gestiti da magistrati, avvocati e rappresentanti delle forze dell'ordine. Nella stessa giornata entreranno in vigore i divieti di sosta in un tratto di via Terrasanta in previsione della fiaccolata serale e della processione domenicale in onore della Madonna di Fatima. Domenica 6 maggio, invece, al parco si svolgerà il terzo appuntamento con la manifestazione sportiva-culturale “La Domenica Favorita” e un motoraduno: una carovana di sessanta moto che sfileranno dal centro a Mondello. Alle 18.30 da via Pietratagliata, infine, partirà la processione religiosa del Santissimo Crocifisso. Ecco come cambia la viabilità nel dettaglio:

Sabato 5 maggio 2018

Ore 8 - in via Terrasanta, nel tratto compreso tra i civici 74 e 92 - entrata in vigore del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima (ordinanza dirigenziale 474);

ore 21 - zona Notarbartolo/Terrasanta - fiaccolata in onore della Madonna di Fatima;

Itinerario: partenza dalla chiesa di San Francesco di Sales, via Notarbartolo e via Terrasanta (chiesa).

Domenica 6 maggio 2018

Ore 7 (fino alle 15) - “Domenica Favorita” al Parco (ordinanza dirigenziale 418) - Chiusura al transito veicolare di viale Diana e di viale Ercole e divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento (Sono esclusi i bus navetta Amat, i veicoli in emergenza, di protezione civile e dell’amministrazione comunale collegati all’evento e della riserva naturale orientata “Monte Pellegrino”); chiusura al transito veicolare di Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; delle strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza piazzale dei Matrimoni); del tratto compreso tra la Fontana d'Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi (all'interno del Parco); viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio; strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti); via della Favorita divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l'ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione; largo Willy Brandt, tratto tra via della Favorita e via Martin Luther King per i soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via della Favorita, è consentito l'ingresso e l'uscita valido ore 08 alle ore 14 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione; divieti di sosta dalle 7 alle 15 in piazza Castelforte, intera area interessata dalla rotatoria: divieto di sosta con rimozione dalle 7 alle 15; viale Venere: conferma del divieto di sosta esistente, tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civico 20.

Percorsi alternativi

Viale Venere: 1) in direzione viale Margherita di Savoia; 2) in direzione viale dell'Olimpo;

Viale Margherita di Savoia: 1) in direzione via Mater Dolorosa; 2) in direzione viale delle Palme; 3) in direzione piazza Valdesi.

Massima attenzione agli assi di via Mater Dolorosa; piazza Pallavicino; intersezione tra viale Duca degli Abruzzi e viale della Resurrezione. Sono esclusi dai provvedimenti i veicoli delle forze dell'ordine, di soccorso, i mezzi di servizio della Protezione civile e della Riserva naturale orientata "Monte Pellegrino" e i mezzi dell'organizzazione (con limite di velocità non superiore a 10 km/h). I residenti delle vie Paolo Giaccone e Sebastiano Bosio, a seguito di verifica sulla documentazione da parte del personale del comando di polizia municipale, potranno raggiungere tali vie percorrendo via Margherita di Savoia, compresa nel tratto tra via Mater Dolorosa e via Bosio, per raggiungere le proprie abitazioni. In uscita, i residenti delle vie S. Bosio e via P. Giaccone per raggiungere tutte le direzioni dovranno transitare su via Camarina e successivamente su via Mater Dolorosa.

ore 9 (fino alle 13) - motoraduno e carovana;

Itinerario: piazza Tabascio, centro storico, Montepellegrino, Mondello, rientro a piazza Tabascio.

ore 18 - zona Notarbartolo/Terrasanta - processione in onore della Madonna di Fatima;

Itinerario: via Terrasanta, piazza Diodoro Siculo, via Salinas, via N. Morello, via Cesareo, via Sciuti, via Terrasanta.

ore 18:30 - via Pietratagliata - processione del simulacro del Santissimo Crocifisso.

Itinerario: partenza dalla chiesa parrocchiale di via Pietratagliata S. Margherita 14/b, via Gen. Chinnici, via Romeres, via riserva Reale, via Tommaso Marcellini (da via Riserva Reale a via Chinnici), via Gen. Chinnici, corso Calatafimi (da via Chinnici a via Pietratagliata S. Margherita), via Pietratagliata S. Margherita, via Marcellini (da via Pietratagliata S. Margherita a via Marinella Bragaglia), via Marinella Bragaglia, via Pietratagliata Monreale, piazzetta Pietratagliata, via Crocifisso Pietratagliata (dalla piazzetta a via Titina de Filippo e ritorno), via Capitano Emanuele Basile, via Nave, via Donzelli, via Nave, via Marinella Bragaglia, via Pietratagliata S. Margherita (chiesa parrocchiale).