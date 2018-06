L'Orchestra Sinfonica in piazza, processioni ed eventi: le strade chiuse nel weekend

Quello che sta per cominciare sarà un fine settimana all'insegna della musica, dello sport e delle manifestazioni religiose. Inevitabili le modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento degli eventi. Si comincia domani sera nella zona del Teatro Politeama dove, a partire dalle 21, l’Orchestra Sinfonica Siciliana si esibirà in piazza Ruggero Settimo. Domenica mattina i cambiamenti al traffico interesseranno il Foro Umberto mentre la sera toccherà a Brancaccio. Ecco nel dettaglio le strade chiuse e i nuovi divieti di sosta:

Sabato 23 giugno

Dalle 17 alle 24, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, in piazza Ruggero Settimo (nel tratto compreso da via Ruggero Settimo a via Emerico Amari) e in via Emerico Amari (nel tratto compreso da piazza Ruggero Settimo a via Isidoro La Lumia).

Dalle 20 alle 23 chiudono al transito via Turati, via D. Scinà (tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati) e via Gaetano Daita (tratto tra via Nicolò Gallo e via Turati).

Domenica 24 giugno

Dalle 10 alle 16 al Foro Italico si terrà la manifestazione animalista “Diamoci una zampa”

Ore 19,30 – Chiesa “Maria SS. delle Grazie”: posa e benedizione della nuova statua del Beato Giacomo Alberione in piazza Roccella (nei pressi del Forum). La processione partirà dalla parrocchia e attraverserà corso dei Mille, via Testasecca sino a raggiungere piazza Beato Giacomo Alberione per sosta per inaugurazione statua del Beato.