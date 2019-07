Quattro giorni di eventi per Borsellino e gli agenti della scorta: via D'Amelio chiude al traffico 

Palermo si ferma per commemorare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Li Muli. A partire dalle 12 di questa mattina e fino alle 8 di sabato cambia la viabilità cittadina: via d'Amelio, luogo della strage, chiude al transito. Nella strada, dove risiedeva la mamma del magistrato, e in parte di via dell’Autonomia Siciliana (20 metri prima e dopo via D’Amelio) scatta il divieto di sosta, con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata.

Tante le iniziative in programma in occasione del 27esimo anniversario dell'attentato. Domani, alle 19, da via D’Amelio partirà l’“Acchianata” verso il Castello Utveggio che effettuerà il seguente percorso: via d’Amelio, via dell’Autonomia Siciliana, via Isaac Rabin, largo Antonio Sellerio, percorso pedonale fino al Castello Utveggio.

Il 19 luglio, alle 20, da piazza Vittorio Veneto a via D’Amelio si svolgerà la tradizionale fiaccolata. Il corteo attraverserà via Libertà, via Ugdulena, via De Amicis, via Rutelli, via Alessi, via dell’Autonomia Siciliana e via D’Amelio.