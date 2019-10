Targa Florio, musica e cinema all'aperto: niente auto in piazza Casa Professa e alla Favorita

Le manifestazioni Music service e Cinema City cambiano la viabilità del weekend. Sabato saranno chiuse al transito veicolore piazza Ingastone e piazza Casa Professa. Domenica mattina inoltre per le vie di Brancaccio si terrà una manifestazione ciclistica e, soprattutto, la circolazione sarà interdetta nel parco della Favorita in occasione della Targa Florio. Infine nel pomeriggio si svolgeranno due processioni rispettivamente in via Torremuzza e in via Porta Sant’Agata con ripercussoioni sul traffico cittadino.

Sabato 12 ottobre

Cinema City

Piazza Casa Professa: chiusura al transito veicolare e divieto di accesso e divieto di sosta con rimozione dalle 6 del giorno 12 ottobre fino all'1 del giorno 13 ottobre e comunque fino a cessate esigenze affinchè sia regolarizzata la circolazione. La piazza si trova all’interno della Ztl per cui l’organizzazione provvederà con quanto indicato nel disciplinare relativo in relazione all’accesso e sosta.

Via Casa Professa, via del Ponticello, vicolo Casa Professa: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle 6 del giorno 12 ottobre fino all'1 del giorno 13 ottobre e comunque fino a cessate esigenze affinchè sia regolarizzata la circolazione.

Music Service

Piazza Ingastone: tratto compreso tra la via Silvio Pellico e la via Zisa (esclusa) per i giorni 11 e 12 ottobre 2019, istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in ambo i lati per il posizionamento di un palco di 100 metri quadrati e chiusura al transito veicolare dalle 20 sino alle 1 e comunque sino al termine della manifestazione.

Domenica 13 ottobre

Cinema City

Piazza Bellini: istituzione del divieto di accesso e divieto di sosta con rimozione dalle 6 del 13 ottobre 2019 fino all'1 del giorno 14 ottobre 2019 e comunque fino a cessate esigenze affinchè sia restituita la pedonalità alla piazza. Anche in questo caso la piazza si trova all’interno della Ztl per cui l’organizzazione provvederà con quanto indicato nel disciplinare relativo in relazione all’accesso e sosta.

6° Memorial Vincenzo Cangelosi (Brancaccio)

Ore 8.30 (fino alle 13.30) – Percorso: via Salvatore Corleone, via Utveggio, via vittorio Ducrot, via Langer, via Vittorio Zaban, via Salvatore Corleone.

Ore 10.30 (fino alle 13.30) - Targa Florio Classica

Nel dettaglio: A) Sospensione della O.D. 285 del 17.03.2016 che ha istituito l’itinerario ciclabile nei tratti stradali all’interno del Parco della Favorita.

B) Chiusura al transito veicolare, con esclusione dei veicoli partecipanti e di servizio alla manifestazione, nelle strade sotto citate compresi i varchi e le stradelle del parco della Favorita che collegano il viale Diana con il viale Ercole, dalle 10,30 alle 13,30 e comunque sino a cessate esigenze per il 13 ottobre.

C) Tratto compreso tra la Fontana d’Ercole e viale Duca degli Abruzzi (escluso): i cancelli compresi tra Museo Pitrè e Palazzina Cinese saranno aperti per il periodo della manifestazione e richiusi al passaggio dell’ultimo veicolo iscritto all’evento; Via c.d. Case Rocca tra viale Ercole e viale del Fante; viale Diana; strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza cosidetto piazzale dei Matrimoni); viale Ercole; all’interno del Parco, tratto compreso tra la fontana d’Ercole e il viale della Favorita Duca degli Abruzzi (escluso); i cancelli compresi tra Museo Pitrè e Palazzina Cinese saranno aperti per il periodo della manifestazione e richiusi al passaggio dell’ultima vettura partecipante all’evento; i veicoli proseguiranno lungo il viale che conduce a piazza dei Quartieri /piazza Niscemi). Il personale indicato dall’organizzazione provvederà, con il personale del comando polizia municipale, ad agevolare i veicoli in uscita dal cancello.

Sarà disposto dall'organizzazione un presidio di controllo con commissari nel piazzale davanti alla Palazzina Cinese vista la possibile presenza di pedoni; viale Margherita Di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; via Paolo Giaccone Strada senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (i residenti potranno accedere da Via Mater Dolorosa); via Sebastiano Bosio Strada senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (i residenti potranno accedere da Via Mater Dolorosa); via della Favorita, divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King dalle 10,30 alle 13,30 del 13 ottobre e comunque sino al termine della manifestazione; tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, per i soli residenti e domiciliati e ricadenti nel tratto, sarà consentito l’ingresso e l’uscita in direzione via M. L. King valido 10,30 alle 13,30 del 13 ottobre e comunque sino al termine della manifestazione.

Ore 16.30 – via Porta Sant’Agata – Processione religiosa

Itinerario: Oratorio Carminello, via Porta Sant’Agata, via G. Majali, via Forlanini, via Generale Cadorna, piazza della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda, chiesa Sant’Antonino, Santa Messa. Corso Tukory, via G. Arcoleo, via P. D’Aragona, via A. Chiaramonte, piazza delle Cliniche, via delle Cliniche, via Salamone Marino, via C. Pisacane, via A. Marinuzzi, Corso Tukory, via Porta Sant’Agata, via G. Majali, via Muzio, via dell’Albergheria, via Ballarò, via G. Naso, via P. Mignosi, via Trappetazzo, via Rosselli, piazzetta Fagiolai, via G. Majali, via C. Battista, piazzetta Zimmillari, via Chiappara, via Rosselli, rientro all’oratorio.

Ore 17 – via Torremuzza – Processione religiosa

Itinerario: via Alloro, vicolo della Salvezza, piazza Vittoria, piazza Ventimiglia, via Santa Teresa, piazza Lasa, via Nicolò Cervello, via del Pallone, via Lincoln, via Nicolò Cervello, piazza Kalsa, via Torremuzza, rientro in chiesa.