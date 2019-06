Festival della birra artigianale e campionati di scherma, come cambia il traffico

Il festival della birra artigianale nel centro storico e i campionati di scherma al Pala Mangano animeranno la città nel weekend. La polizia municipale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità. Ecco cosa cambia.

Beer Bubbles – Festival della birra artigianale

Provvedimento valido dal 7 al 9 giugno 2019 (operazioni di montaggio degli stand a partire dall'1 giugno e di smontaggio da ultimare entro il 10 giugno). Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Villena: chiusura al transito veicolare, a eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso e dei residenti, con passo carrabile autorizzato, che non dispongono di itinerari alternativi. Gli organizzatori posizioneranno idonee transenne dotate di segnaletica luminosa sugli accessi e sulle traverse, che saranno presidiate da proprio personale. Accederanno per il montaggio delle strutture anche i mezzi a supporto dell’ evento.

Via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Villena e via Torino (esclusa): chiusura al transito veicolare, a eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso e dei residenti, con passo carrabile autorizzato, che non dispongono di itinerari alternativi. Gli organizzatori posizioneranno idonee transenne dotate di segnaletica luminosa sugli accessi e sulle traverse, che saranno presidiate da proprio personale. Accederanno per il montaggio delle strutture anche i mezzi a supporto dell’ evento.

Limitazione al transito pedonale nelle zone occupate dagli stand, dai palchi e dagli arredi.

Campionati Italiani di Scherma. Pala Mangano 6 e 9 giugno

Via Ugo Perricone Engel, (traversa di via Leonardo da Vinci) intera via: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati e chiusura al transito veicolare, dalle 7 del 6 giugno alle 24 del 9 giugno e comunque fino a cessate esigenze. Esclusi dal provvedimento i veicoli utilizzati degli atleti che parteciperanno alla manifestazione, i veicoli delle autorità, dei residenti che non hanno altre vie d’accesso per raggiungere le proprie abitazioni, operatori del comune i mezzi di soccorso ed in emergenza, e delle forze dell’ordine. Le fasi finali delle competizioni si svolgeranno in piazza Bellini. In caso di maltempo il luogo di gara per le finali resterà il PalaMangano.