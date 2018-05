Domenica Favorita, si corre in centro e a Mondello: strade chiuse e divieti nel weekend

Quello che sta per cominciare sarà un fine settimana all'insegna dello sport. Tante gli eventi in programma che stravolgeranno la viabilità cittadina: dalla gara di triathlon sprint “Mondello Cup” che limiterà il transito nella borgata marinara e nel parco della Favorita, alla partita Palermo-Cesena che si terrà allo stadio Renzo Barberà passando per l’ultimo appuntamento de “La Domenica Favorita” con la chiusura del parco per le manifestazioni ludico-sportive fino al “Memorial Balistreri”, la mezza maratona in carrozzina per le vie del centro. Non mancheranno nemmeno gli eventi religiosi: domenica sera una processione limiterà la circolazione in zona Calatafimi/Mezzo Monreale.

Venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018

A partire dalle 8 di questa mattina fino alle 16 di domani si svolgerà la gara di Triathlon, Mondello Cup. Piazza Valdesi, tratto compreso tra viale Regina Elena e l'intersezione con viale Margherita di Savoia (esclusa quest'ultima intersezione), lato monte (ovvero, lato più vicino al "Club Canottieri Roggero di Lauria"): chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati; piazza Valdesi, tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia: doppio senso di circolazione dalle 8 dell’11 maggio alle 5 del 12 maggio e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze), limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sorpasso.

Chiusura della semicarreggiata lato mare, dalle 5 alle 16 del 12 maggio e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto dì sorpasso, nella carreggiata lato monte, nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati; piazza Valdesi, in prossimità dell'intersezione con viale Margherita di Savoia (nel senso di marcia in direzione dello stesso viale Margherita di Savoia): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Direzione obbligatoria a destra" per immettersi su viale Margherita di Savoia per i veicoli provenienti da viale Principe di Scalea. Rivoluzionata la circolazione anche del lungomare Cristoforo Colombo all'Addaura, all'interno del parco della Favorita e a Pallavicino, oltre che nella stessa Mondello e in diverse strade di Partanna.

Sabato 12 maggio 2018

Ore 12.30 - area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio Renzo Barbera in occasione dell’incontro di calcio Palermo – Cesena delle 15

Domenica 13 maggio 2018

Ore 7 (fino alle 15) – “Domenica Favorita”; Ore 8.00 (fino alle 20) - Piazza Valdesi (pressi il Punto Snai) - Promozione Volotea

Chiusura al traffico veicolare per la posa di N° 1 gazebo e di un aereo gonfiabile per metri quadrati 63; divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 8 del 13 maggio alle 20 e comunque sino al termine della manifestazione.

Ore 8.30 (fino alle 10.30) 5° Memorial Salvatore Balistreri — Settima Mezza Maratona regionale in carrozzina

Itinerario: via della Libertà (intero tratto) — piazza Vittorio Veneto (intera piazza) - piazza Ruggero Settimo (intera piazza) - via Emerico Amari (tratto compreso tra piazza Ruggero Settimo e via Isidoro La Lumia) — via Isidoro La Lumia (tratto compreso tra via Emerico Amari e via Turati) — via Turati (tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e via della Libertà).

Ore 18 - Festa patronale Santa Maria La Reale – processione

Itinerario: Santuario Santa Maria La Reale, via Saitta Longhi, via Filippo Paruta, corso Calatafimi, viale del Santuario e arrivo al Santuario.