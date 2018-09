Processioni, manifestazioni sportive e gastronomiche: viabilità rivoluzionata nel weekend

I festeggiamenti in onore dei santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, passeggiate ciclistiche e pellegrinaggi a cavallo, motoraduni, triathlon e festival del gelato: tra manifestazioni sportive, gastronomiche e religiose, nel weekend la viabilità in città verrà rivoluzionata.

Festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano

Da stasera a Sferracavallo è previsto lo stop alle auto per consentire il passaggio della processione. Ecco le strade chiuse: via Torretta, tratto compreso tra piazza Marina di Sferracavallo (dopo l'attraversamento pedonale) e sino al civico 56: divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare della semicarreggiata, sul lato destro del senso di marcia, con transennamento della stessa, lasciando liberi gli attraversamenti pedonali e i varchi di acuisse adiacenti all'area pedonale sottostante;

via Torretta tratto compreso tra la via Catullo ed i posti H esistenti (slargo adiacente a piazza Beccadelli), dove è consentita la sosta: divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, e chiusura al transito veicolare, sul lato dx del senso di marcia, con transennamento della stessa, lasciando liberi gli attraversamenti pedonali e i varchi di accesso adiacenti all'area pedonale;

via Sferracavallo, tratto compreso tra la via del Mandarino e la via Torretta: chiusura al transito veicolare dalle 19 alle ore 24 dal 27 al 29 settembre 2018. Per il periodo compreso tra il 26 settembre all'1 ottobre 2018, dalle 19 alle ore 24 la continuità della circolazione veicolare avverrà assicurata percorrendo la bretella compresa tra via Dell'Arancio, via del Cedro, viale Leone, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nelle medesime vie.

Venerdì divieto di sosta con rimozione coatta dalle 10 in ambo i lati delle vie sotto elencate con chiusura al transito veicolare dalle 15 alle 21 e comunque sino al termine della processione seguendo il senso di marcia lungo l'itinerario di seguito indicato. Chiusura al traffico dalle 13 all'1. Itinerario mini-processione dei bimbi santi Cosma e Damiano: via Torretta, via Baglicello, piazza Benedetto Reina, via Marciano, via Tacito, via Ovidio, via Catullo, via Tacito, piazza Ss. Cosma e Damiano, via Amorello, via Scalo, via Pescatori, via Dammuso, via Cavallo, via Orazio, via Duilio, via Ennio, via Tritone, via del Manderino, via Filisto, via Proserpina, via Firmico Materno, via Pegaso, via Barcaioli, piazza Plutarco, via Sferracavallo, terreno Parrocchiale.

Domenica divieto di sosta con rimozione coatta dalle 10 in ambo i lati delle vie sotto elencate con chiusura al transito veicolare dalle 15 alle 21 e comunque sino al termine della processione seguendo il senso di marcia lungo l'itinerario di seguito indicato: chiusura al traffico dalle 12,30 alle 3.

Itinerario della processione dei Ss. Cosma e Damiano

Via Torretta, via Baglicello, piazza B. Reina, via San Marciano, via Tacito, via Ovidio, via Catullo, via Torretta, via Plauto, via Leone, via E. Palazzotto, via dell'Arancio, via del Cedro, via Sferracavallo, via B. Masbel, via Sferracavallo, via Platone, via Aristotele, via Schillaci, via Sferracavallo, via del Manderino, via Terenzio, via Barcaioli, via Pegaso, via Terenzio, via Proserpina, via Barcaioli, via Pegaso, via Filisto, via Proserpina, via Barcaioli, via del Manderino, via Filisto, via Proserpina, via Firmico Materno, via Proserpina, via Tritone, via del Manderino, via Filisto, via Lucrezio, via Barcaioli, via del Manderino, via Pescatori, via Lucrezio, via Terenzio, via del Manderino, via Sferracavallo, piazza Ss. Cosma e Damiano, via Dammuso, via Pescatori, via Lucrezio, via Barcaioli, via Dammuso, via Tritone, via Naiadi, via Tritone, via Ennio, via Tritone, via Barcarello, via Virgilio, via Ennio, via Barcaioli, via Dammuso, via Pescatori, via Scalo di Sferracavallo, via Tabò, via Dammuso, via Amorello, via Scalo di Sferracavallo, piazza Marina, via Torretta.

Lunedi chiusura al traffico da via Sferracavallo a via del Manderino, per l'intero tratto. Chiusura al transito veicolare dalle 19 alle 24 per lo svolgimento dei giochi pirotecnici in occasione della chiusura dei festeggiamenti.

Sherbeth, Festival internazionale del gelato artigianale

Piazza Verdi, lato ufficio postale: chiusura al transito pedonale dal 24 settembre 2018 al 3 ottobre 2018 su una superficie di circa 500 metri quadri, per con-sentire I'installazione degli spazi espositivi. Dovrà essere consentito il transito dei veicoli di soccorso ed in emergenza. Via Maqueda, tratto compreso tra la via Cavour (esclusa) e la piazza Villena (esclusa), in conformità alle planimetrie prodotte, parti integranti del presente provvedimento. Ulteriore limitazione al transito veicolare e pedonale dal 24 settembre 2018 al 3 ottobre 2018 e comunque sino al termine della manifestazione, secondo la richiesta pervenuta. previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità.

L'occupazione del suolo pubblico dovrà consentire il transito dei veicoli di soccorso ed in emergenza. Per motivi di sicurezza non saranno consentiti gli attraversamenti su via Maqueda, se non per casi urgenti e brevi, sotto la supervisione di Forze dell'ordine.

Via Vittorio Emanuele (ZTL 0.D.807 del 22/06/2016 e ss.mm.ii.). Tratto Compreso tra Piazza Villena (esclusa) e via Matteo Bonello (esclusa), compresi tutti gli attraversamenti: i veicoli provenienti da via Beati Paoli avranno l'obbligo di svoltare in via dell' Incoronazione, giunti a piazza Sete Angeli.Ulteriore limitazione al transito veicolare e pedonale dal 24 settembre 2018 al 3 ottobre 2018 e comunque sino al termine della manifestazione, secondo la richiesta pervenuta, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità;

L'occupazione del suolo pubblico dovrà consentire il transito dei veicoli di soccorso ed in emergenza. Piazza Bologni - Intera piazza (Isola Pedonale - O.D.n°1348/od del 28/07/2005 e successiva O.D.n°443/od del 16/04/2014). Chiusura al transito pedonale dal 24 settembre 2018 al 3 ottobre 2018 e comunque sino a cessata esigenza della manifestazione relativamente alle aree impegnate dall'occupazione di suolo pubblico ( in conformità alle richieste e alla planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità; L'Occupazione del suolo pubblico dovrà consentire e garantire il transito dei veicoli di soccorso ed in emergenza.

Vicolo Castelnuovo, intero tratto: chiusura al transito veicolare dal 24 settembre 2018 al 3 ottobre 2018 e comunque sino al termine della manifestazione, in conformità alla richiesta allegata che fa parte integrante del presente provvedimento. L'organizzazione dovrà altresì consentire l'accesso ai veicoli che desiderano accedere nei locali, muniti di relativo passo carrabile regolarmente autorizzato all'interno del vicolo garantendone l'accesso ai residenti.

Dall mezzanotte del 17 settembre 2018 alle 24 del 7 ottobre 2018. Via Bari, tratto compreso tra via Borzi e via Maqueda: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, ad eccezione dei veicoli a supporto della manifestazione Sherbeth, Festival Internazionale del Gelato Artigianale.

Manifestazione sportiva – Triathlon Olimpico Città di Palermo

Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018. Ore 8.00 – Manifestazione sportiva – Triathlon Olimpico Città di Palermo. Provvedimento valido il 29 settembre 2018.

PIAZZA VALDESI

Tratto compreso tra viale Regina Elena e l'intersezione con viale Margherita di Savoia (esclusa quest'ultima intersezione), lato monte (emiciclo lato "Club Canottieri Roggero di Lauria"); chiusura al transito veicolare, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 29/09/2018 e dalle ore 0.00 del 30/09/2018 e fino alla conclusione dell'evento, per consentire all'Organizzazione il posizionamento della base logistica della manifestazione sportiva di Triathlon; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 del 29/09/2018 e dalle ore 0.00 del 30/09/2018 e fino alla conclusione dell'evento;

Tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia. "Doppio senso di circolazione" dalle ore 08.00 fino alle ore 24.00; limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso. La suddetta carreggiata dovrà essere delimitata con elementi idonei ad impedire qualsiasi interferenza tra le corsie sopra menzionate. Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 24.00. Tratto compreso tra il viale Principe di Scalea e viale Regina Elena, (emiciclo lato Snai): Istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto, dalle ore 08.00 fino alle ore 24.00; Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

VIALE PRINCIPA DI SCALEA

Tratto compreso tra via Azalea e piazza Valdesi. Limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso. In prossimità dell'intersezione con viale P.pe di Scalea collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Direzione obbligatoria a destra" per immettersi su viale Margherita di Savoia dalle ore 8.00 del 29/09/2018 alle ore 15.30 del 30/09/2018 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze).

PROVVEDIMENTO VALIDO IL 30 SETTEMBRE 2018

- VIALE REGINA ELENA

Tratto compreso tra il viale Principessa Giovanna (all'altezza del "Club Canottieri Roggero di Lauria") e la via Glauco (intersezioni escluse): Chiusura (intera carreggiata) al transito veicolare, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

- PIAZZA VALDESI

Tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia (in entrambi le semicarregiate). "Doppio senso di circolazione" dalle ore 00.00 fino alle ore 07.00 del 30/09/2018; Limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso. Le suddette semicarreggiate dovranno essere delimitate con elementi idonei e continui atti ad impedire qualsiasi interferenza tra i flussi veicolari. Chiusura al transito veicolare della semicarreggiata lato mare, che diventa percorso della gara ciclistica dalle ore 07,00 alle ore 15,30. Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della manifestazione. Tratto compreso tra il viale Principe di Scalea e viale Regina Elena, (emiciclo lato Snai): Istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto, dalle ore 00.00 fino alle ore 07.00; Chiusura al transito veicolare dell'intera carreggiata, che diventa percorso della gara ciclistica, dalle ore 07,00 alle ore 15,30. Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della manifestazione.

- VIALE MARGHERITA DI SAVOIA

Tratto compreso tra piazza Valdesi e la via Mater Dolorosa. Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) della semicarreggiata lato monte (ovvero della semicarreggiata il cui senso di marcia dei veicoli è in direzione di piazza Valdesi), dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla Polizia Municipale); Transennare lungo l'asse della mezzeria della strada, sino al 1° varco della rotatoria con viale Venere, varco compreso, al fine di separare la semicarreggiata aperta al transito veicolare (in direzione del parco della Favorita) dalla semicarreggiata chiusa in cui si svolge la gara ciclistica (per il suddetto intervallo di tempo, e cioè dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica ovvero fino a cessate esigenze);

Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dx per ogni senso di marcia dei veicoli, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); Tratto compreso tra l'intersezione di via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita (Cancello Giusino): Chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) di entrambe le carreggiate, dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); Divieto di sosta con rimozione coatta su lato dx di entrambe le carreggiate, nel senso di marcia dei veicoli, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); Transennare lungo l'asse della mezzeria della strada l'intersezione stradale viale Margherita di Savoia via Mater Dolorosa, al fine di separare la semicarreggiata aperta al transito veicolare;

- CHIUSURA AL TRANSITO veicolare delle intere carreggiate (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara), dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze), e DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.), nelle sotto specificate strade (o tratti di esse):

VIALE ERCOLE, intero tratto compreso tra il cancello Giusino e il viale del Fante (esclusa la stradina di collegamento con viale Diana);

VIALE DIANA, intero tratto compreso tra il cancello di piazza Leoni e il viale Margherita di Savoia/cancello Giusino; all'interno del parco della Favorita, TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIALE ERCOLE (all'altezza, pressochè, della c.d. fontana d'Ercole) ED IL VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI;

- VIA MARINAI ALLIATA

Sulle soglie dell'intersezione di ciascun ramo di via Marinai Alliata - che sbocca su viale Venere - con lo stesso viale Venere:

collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo su viale Venere nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia, non si potrà accedere sul viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

- VIA CAMARINA

Sulla soglia dell'intersezione con via Mater Dolorosa:

collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Direzione obbligatoria a sinistra", dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

VIA MATER DOLOROSA

Immediatamente dopo (nel senso di marcia verso viale Margherita di Savoia) l'intersezione tra via Mater Dolorosa ed il breve tratto di strada (prima della via Marinai Alliata) che collega la via Dietro la Parrocchia con la stessa via Mater Dolorosa: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché da via Mater Dolorosa non si può accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); la suddetta intersezione, comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale dell'organi7727ione al fine di fornire ai conducenti le opportune indicazioni su itinerari alternativi; Sulla soglia dell' intersezione con via Camarina, prima della stessa via Camarina (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Direzione obbligatoria a destra", per immettersi su via Camarina, dalle ore 7.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); Immediatamente dopo (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia) l'intersezione con via Camarina : collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Senso vietato" (in direzione di viale Margherita di Savoia), dalle ore 8.00 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

VIA c.d. CASE ROCCA

Intero tratto, compreso tra viale del Fante e viale Ercole: all'imbocco della strada, con accesso da viale del Fante: "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i residenti nel suddetto tratto ed eccetto, inoltre, i mezzi (comunali e/o privati) del personale del Ufficio della Protezione Civile, che il 30/09/2018 risulta di "reperibilità", per recarsi alla sede dell'Ufficio Autonomo Protezione Civile sita in viale Ercole, dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

VIA DELLA FAVORITA

Intero tratto, compreso tra il largo Willy Brandt ed il "cancello Est della Favorita" ("cancello" che costituisce l'accesso al viale Diana da via della Favorita): all'imbocco della strada, con accesso dal largo Willy Brandt: "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ed eccetto, inoltre, per veicoli di militari che devono recarsi nelle aree laterali di "zona militare", dalle ore 8.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

LARGO WILLY BRANDT All'imbocco della area (delimitata da via della Favorita e da via Martin Luther King), con accesso dalla stessa via Martin Luther King: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada (ovvero l'area) non ha sbocco su viale della Favorita (ove vige temporaneamente, ai sensi del presente provvedimento, il Divieto di Transito), dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); l'intersezione tra il largo Willy Brandt e la via Martin Luther King, comunque, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione,

VIA PAOLO GIACCONE

All'imbocco della strada, con accesso da via Camarina: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); Intero tratto: all'imbocco della strada, con accesso da via Camarina: "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/su via Camarina), dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

VIA SEBASTIANO BOSIO

All'imbocco della strada, con accesso da via Camarina: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", polche la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

Intero tratto: all'imbocco della strada, con accesso da via Camarina: "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati (con accesso/uscita, soltanto, da/su via Camarina), dalle ore 8.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

VIALE PRINCIPESSA MAFALDA

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: all'imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta !a manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPESSA IOLANDA

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: All'imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 8.00 e fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE PRINCIPE UMBERTO

Tratto compreso tra viale delle Palme e viale Regina Elena: All'imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); all'imbocco della strada, con accesso da viale delle Palme: "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale delle Palme) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE DELLE PALME

Tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia: All'imbocco della strada, sulla soglia dell'intersezione con viale Principe Umberto: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Principe Umberto) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE ORFEO

Tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia: All'imbocco della strada, sulla soglia dell'intersezione con viale Principe Umberto: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Principe Umberto) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE CERERE

Tratto compreso tra viale Principe Umberto e viale Margherita di Savoia: All'imbocco della strada, sulla soglia dell'intersezione con viale Principe Umberto: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 e fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Principe Umberto) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA DEGLI OLEANDRI

All'imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poichè la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); Intero tratto (compreso tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena): all'imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Principe di Scalea) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE IRIS

All'imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Principe di Scalea) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 8.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathion (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIALE DELLE ROSE

Tratto compreso tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena: All'imbocco della strada, con accesso da viale Principe di Scalea: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); "Divieto di transito" veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito (con accesso/uscita, soltanto, da/su viale Principe di Scalea) in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze); Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva di Triathlon (ovvero, fino a cessate esigenze);

VIA BORDONARO

Immediatamente prima dell'intersezione con piazza Vergine Maria (nel senso di marcia in direzione de lungomare Cristoforo Colombo): Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo sul lungomare Cristoforo Colombo, non si potrà accedere (al termine dello stesso lungomare) su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze);

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO

All'altezza dell'ex istituto "Roosvelt" (nel senso di marcia in direzione di viale Margherita di Savoia): Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo sul lungomare Cristoforo Colombo, non si potrà accedere (al termine dello stesso lungomare) su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze); Nelle strade(eccetto via Mater Dolorosa) che SBOCCANO su PIAZZA PALLAVICINO Sulle soglie dell'intersezione di ciascuna strada con piazza Pallavicino: Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, immettendosi e proseguendo su via Mater Dolorosa non si potrà accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.);

VIA ANNONE

All'imbocco della strada (provenendo dal lungomare Cristoforo Colombo): Collocazione di segnaletica di preavviso dalla quale si evinca che, proseguendo su via Annone, non si potrà accedere su viale Margherita di Savoia, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); SEGNALE DI "STRADA SENZA USCITA", IN TUTTE LE STRADE (di cui ne sono state sopra indicate alcune di esse) O TRATTI DI ESSE - PRESEGNALATE A MONTE - CHE SBOCCANO SIA SULLA CARREGGIATA CHE SULLA SEMICARREGGIATA, DI VIALE MARGHERITA DI SAVOIA, CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE SECONDO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, DURANTE L'INTERVALLO DI TEMPO DI CHIUSURA DELLO STESSO VIALE NEI SOPRA SPECIFICATI, RELATIVI, TRATTI.

Domenica 30 settembre

Ore 5:30 – passeggiata ciclistica. Percorso: piazza Ruggero Settimo, via Ruggero Settimo, via Maqueda, discesa dei giovenchi, via Panneria, piazza Monte di Pietà, via Judica, piazza Beati Paoli, piazzetta San cosmo, via Gioiamia, via Matteo Bonello, via Papireto, via Cappuccinelle, corso A. Amedeo, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, corso Re Ruggiero, corso Tukory, via dei Benedettini, via Porta di Castro, via Gen. Cadorna, via del Bastione, piazza della Vittoria, piazza del Parlamento, piazza Vittorio Emanuele, via Vittorio Emanuele, piazza Bologni, via Giuseppe d’Alessi, via Maqueda, piazza Giulio Cesare, via Nicolò Palmeri, corso dei Mille, via Lincoln, Foro Italico, via Umberto I, via Padre Giovanni Messina, Foro Italico Umberto I, molo Cala, Castellammare, via F. Patti, piazza XIII Vittime, via Cavour, via Villermosa, via Bentivegna, via Roma, piazza don Luigi Sturzo, via Filippo Turati, piazza Ruggero Settimo.

Ore 7:30 - Pellegrinaggio “equi-trekking Rosaliae”. Percorso: via Villagrazia, sottopasso circonvallazione, via Orsa Minore, via Oreto, Stazione Centrale, via Roma, corso vittorio Emanuele, piazza Pretoria, corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Roma Nuova, via M. di Villabianca, via Don Bosco, piazza Leoni, viale Diana, via Santuario Monte Pellegrino.

Ore 9:30 Triathlon Olimpico Città di Palermo (O.D. n. 1264) come sopra. Ore 10:30 – Motoraduno Triumph Percorso: via De Amicis, via Duca della Verdura, via Crispi, via Cala, piazza Tabascio, corso Tukory, via Porta di Castro, piazza del Parlamento.