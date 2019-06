Palermo Pride 2019, tra via Roma e via Dante sfila la parata: cambia la viabilità

Venerdì è il giorno della parata antifascista del Palermo Pride. Cambia la viabilità tra via Roma e via Serradifalco. Per permettere il passaggio del coloratissimo corteo, dalle 15.30 alle 21, diverse strade chiudono al traffico e scattano nuovi divieti di sosta.

Nel dettaglio, la circolazione sarà vietata in:

via Roma – nel tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Cavour; via Cavour – nel tratto compreso tra via Principe di Scordia e piazza Verdi; via Ruggero Settimo; piazza Ruggiero Settimo/piazza Castelnuovo; via Dante; via Serradifalco – nel tratto compreso tra via Dante e piazza Principe di Camporeale; piazza Principe di Camporeale – intera area; via Paolo Gili – intero tratto.

A partire dalla 12, inoltre, nei tratti sopra indicati delle vie Cavour e Paolo Gili vigerà anche il divieto di sosta, con rimozione coatta sui due lati della carreggiata. Saranno inibite alla circolazione tutte le traverse che conducono agli assi su cui si snoderà il corteo sino a cessate esigenze, deviando i flussi verso gli itinerari alternativi secondo le necessità. "Qualora se ne ravvisasse l’esigenza - comunicano dal comando di polizia municipale - potranno essere chiuse al transito le vie Giuseppe Whitaker, Giacomo del Duca e Paolo Gili".