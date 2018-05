Il ricordo di Falcone e Borsellino, scattano divieti sosta attorno allo Spasimo

La pedalata per i diritti umani, organizzata da Amnesty, e la manifestazione in ricordo di Falcone e Borsellino allo Spasimo sono solo alcuni degli eventi che animeranno il fine settimana palermitano e che potrebbero creare dei disagi al traffico cittadino. Ad aprire la programmazione del weekend sabato mattina, alle 8.30, saranno gli alunni delle scuole cittadine che si riuniranno a piazza Verdi per partecipare alla manifestazione di chiusura dei corsi di educazione stradale al Teatro Massimo. Sempre in piazza Verdi, sia sabato che domenica, si terrà anche l’evento “Road Show – la musica sta cambiando”. Domenica spazio allo sport: dal parco Uditore, alle 9.30, prenderà il via la passeggiata ciclistica, a traffico aperto che attraverserà diverse zone. Poi, alle 19, allo Spasimo andrà in scena la manifestazione “L’eredità di Falcone e Borsellino nel 26esimo anniversario delle stragi”. Ecco nel dettaglio come cambia la viabilità:

Domenica 20 maggio

Ore 9.30 – Passeggiata ciclistica Ciclo Amnesty

Itinerario: via Leonardo da Vinci, via Uditore, via Giambattista Tiepolo, via Bernini, vile Michelangelo, rotonda viale Regione Siciliana N.O., via Guido D’Arezzo, via Principe di Palagonia, via Principe di Paternò, via Piemonte, viale Campania, viale Brigata Verona, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, via Notarbartolo, via Terrasanta, via Giuseppe Cusimano, piazza Virgilio, via Dante, via Serradifalco, piazza Camporeale, piazza Sacro Cuore, via Guglielmo il Buono, Giardino della Zisa, via Michele Piazza, via Zisa, via Mulini, via dei Mulini a Zisa, via degli Emiri, via Nina Siciliana, via Cosimo Aleo, viale Regione Siciliana N.O., rotonda via Leonardo da Vinci, arrivo Parco Uditore.

Ore 14 (fino alle 24) – “L’eredità di Falcone e Borsellino nel 26esimo anniversario delle stragi”

Divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 14 alle 24, in piazza dello Spasimo, nel tratto compreso tra via Filippo Evola (esclusa) e piazza Carlo Ventimiglia. Divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 14 alle 24, anche in piazza Carlo Maria Ventimiglia, nel tratto compreso tra piazza dello Spasimo sino al civico 70.