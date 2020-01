Ciclisti da tutto il mondo si sfidano a colpi di pedalate in Favorita: cambia la viabilità

Nei viali Diana ed Ercole, in Favorita, domenica si corre una manifestazione ciclistica internazionale e scatta l'ordinanza di chiusura al traffico. Circolazione vietata anche ai pedoni dalle 8.30 alle 13. E scattano anche nuovi e temporanei divieti di sosta. Ecco nel dettaglio come la gara, che vedrà ciclisti provenienti da tutto il modno sfidarsi a colpi di pedalate, cambia la viabilità.

Chiudono al transito: via contrada Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;

Viale Diana, tratto compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;

Viale Ercole, intero tratto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;

All'interno del Parco della Favorita, tratto compreso tra la fontana d'Ercole e il viale Duca degli Abruzzi; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;

Viale Margherita Di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;

Via Paolo Giaccone, strada senza uscita allo sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via);

Via Sebastiano Bosio, strada senza uscita allo sbocco su viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via);

Via della Favorita, intero tratto (escluso i residenti che abitano nella via e il personale diretto alla struttura equestre, che potranno transitare a passo d’uomo sotto controllo da parte del personale dell'organizzazione addetto alla vigilanza dell'area in esame); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;

Via Mater Dolorosa, intero tratto; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;

Piazza Pallavicino, nel tratto compreso tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle 7,30 alle 13;