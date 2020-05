Viabilità, sensi di marcia e divieti di sosta: cosa cambia nella zona di via Archimede

Novità sulla viabilità nella zona via di Archimede. La polizia municipale comunica che a partire da lunedì 18 maggio cambieranno i sensi di marcia di alcune vie del centro città in attuazione della ordinanza dirigenziale 89/2020. Le strade interessate sono via Archimede, via Francesco Omodei, via Enrico Albanese, via Manin e via Giorgio Castriota. Ecco i dettagli:

- via Archimede, nel tratto compreso tra via Isidoro La Lumia e via Isidoro Carini istituzione del senso unico di marcia, in direzione di via Isidoro Carini, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che la percorrono;

- via Francesco Omodei, nel tratto compreso tra via Isidoro Carini e via Isidoro La Lumia istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Isidoro La Lumia, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Sosta in senso obliquo sul lato sinistro nel senso di marcia, mantenendo la tariffazione ed i posti riservati. Nel tratto compreso tra via Isidoro Carini e via Ugo Bassi istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Ugo Bassi, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli che la percorrono.

- via Enrico Albanese, nel tratto compreso tra via Giovanni Raffaele e via Pasquale Calvi istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Calvi, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Sosta in senso obliquo sul lato sinistro nel senso di marcia, mantenendo la tariffazione ed i posti riservati. Nel tratto compreso tra via Giorgio Castriota e via Calvi istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Calvi con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Sosta in senso obliquo sul lato destro nel senso di marcia, mantenendo la tariffazione ed i posti riservati.

- via Manin, nel tratto compreso tra via Calvi e via Giovanni Raffaele istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Giovanni Raffaele, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Tratto compreso tra via Pasquale Calvi e via Giovanni Castriota istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Castriota.

- via Giorgio Castriota, nel tratto compreso tra via Manin e via Enrico Albanese istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Albanese.