Palo della luce caduto in via XII gennaio, Amg: "Avviata verifica sugli impianti"

Ieri il crollo di un palo per l'illuminazione pubblica in via XII gennaio, oggi l'avvio delle verifiche sugli impianti della zona da parte di Amg.

L'azianda ha diramato una nota in cui spiega di avere deciso "una verifica sugli impianti di illuminazione di questa zona della città che presentano sostegni della stessa tipologia. Il palo caduto fa parte degli impianti installati in questa area da una ditta terza intorno agli anni Duemila, nell’ambito dei lavori realizzati e finanziati con fondi ad hoc per la conferenza Onu sul crimine transnazionale".

Amg sottolinea che effettua già "verifiche sui pali più datati presenti in città, che risalgono agli anni ’60 e ’70, provvedendo immediatamente alla rimozione dei sostegni a rischio in termini di stabilità e pericolosi per l’incolumità di persone e cose".

Secondo l'azienda "il palo caduto presenta fenomeni di corrosione che sono anomali per una struttura la cui installazione risale a un periodo relativamente recente e che si sono potuti constatare soltanto in seguito alla caduta, su cui stanno facendo le opportune valutazioni i tecnici.Tutto ciò rende necessaria una verifica accurata sui sostegni illuminazione di questa zona della città (a partire proprio dalla via XII gennaio) che presentano la stessa tipologia di quello caduto o installati nello stesso periodo. Laddove i pali non verranno trovati sicuri in termini di stabilità o presenteranno fenomeni di corrosione, saranno dismessi".