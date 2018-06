Lancia una pietra contro camionetta dei vigili: arrestato

Lancia una pietra contro una camionetta dei vigili urbani in transito, ma viene identificato e arrestato. E' successo nel primo pomeriggio in via Volturno, all'altezza della sede dell'Amap. In manette un uomo di 42 anni, C.M.S.

Il mezzo della polizia municipale con a bordo due agenti del servizio controllo emissioni gas di scarico era diretto in piazza Verdi quando è stato colpito da una pietra di circa dieci centimetri. Il vetro laterale destro del mezzo è andato in frantumi. Illesi gli agenti.

