Politeama, tentato furto nella pasticceria Albicocco: fermato un 34enne

Tentato furto nella pasticceria Albicocco. I ladri sono entrati la scorsa notte nell'attività di via Principe di Villafranca, in zona Politeama, dopo aver forzato la grata di una finestra. Poi si sono diretti verso la cassa e il magazzino per rubare liquori e svuotare il registratore di cassa. Durante il colpo, però, avrebbero fatto troppo rumore, attirando l'attenzione di qualcuno che ha subito lanciato l'allarme contattando il 112.

A quel punto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri che hanno circondato l'edificio e bloccato un 34enne di origini marocchine. L'uomo è stato portato in caserma per accertamenti. Da chiarire se sia entrato in azione da solo o insieme a qualche complice che sarebbe scappato prima dell'arrivo delle "gazzelle". Dopo un ulteriore sopralluogo sarà possibile verificare l'eventuale ammanco di merce.