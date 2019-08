Cade dal balcone di casa, morto l’ex questore Finazzo: ipotesi suicidio

Morto l’ex prefetto e questore di Trapani Giovanni Finazzo. Aveva 77 anni ed era nato a Cinisi. La tragedia si è consumata questa mattina in via Versilia, traversa di via Liguria, dove abitava. Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua abitazione. Non si esclude che l'uomo si sia gettato nel vuoto volontariamente.

Finazzo era entrato in polizia negli anni ‘70 ed è stato, in ordine, vice questore a Palermo e questore nelle città di Trapani, Catania, Milano e Roma. Nel 2010 è stato reggente della sede di Palermo della Banca d’Italia prima di essere nominato consigliere superiore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della Scientifica per effettuare i rilievi e chiarire le circostanze del decesso.