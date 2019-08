"Accolgono" due turisti rubando i loro trolley dall'auto: arrestati

Prendono di mira due turisti e, non appena si distraggonno, rompono un finestrino della loro auto e rubano i bagagli. Poco dopo vengono sorpresi dalla polizia in via Tavola Tonda, mentre rovistano nei trolley alla ricerca di oggetti preziosi e scatta l'arresto. In manette Antonino Russo, 36 anni, ed Emanuele Lauro, 39 anni, rispettivamente sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e agli arresti domiciliari.

Gli agenti del commissariato “Centro”, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio in abiti civili, hanno notato i due, già ben noti, mentre frugavano in un trolley. Insospettiti dal loro atteggiamento e ritenendo che la valigia potesse essere rubata, i poliziotti li hanno fermati e controllati. I due hanno ammesso di averla rubata da una vettura parcheggiata pochi metri più avanti. In via Valverde, infatti, un'altra pattuglia ha trovato l'auto in questione, con un vetro infranto.

In un borsone di Russo, sono poi stati trovati oggetti di dubbia provenienza: orologi, navigatori satellitari e arnesi atti allo scasso.

Contemporaneamente dei turisti australiani si sono presentati in commissariato per denunciare il furto del loro trolley e con enorme sorpresa hanno subito recuperato i loro oggetti. Russo e Lauro sono stati arrestati per il furto aggravato in concorso, a Lauro è stato contestato anche il reato di evasione perchè già agli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati.