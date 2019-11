Via Ugo La Malfa, esplode pneumatico: morto gommista di 18 anni

Ennesimo incidente sul posto di lavoro, ennesima vittima. Un ragazzo di 18 anni, A.C., è morto questa mattina, intorno alle 10, all’interno dell’attività di un gommista di via Ugo La Malfa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Lorenzo e i sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava effettuando la riparazione di uno pneumatico di un mezzo agricolo che, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe scoppiato. L’esplosione lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo. A chiedere intervento di un’ambulanza sono stati gli altri lavoratori ma per il diciottenne, originario del Senegal, non c’era più nulla da fare.

Gli investigatori stanno ascoltando i lavoratori presenti al momento della tragedia per chiarire quanto accaduto. Accertamenti in corso per verificare se il giovane avesse un regolare contratto con l’attività (che si trova vicino al disitributore Q8).

"Al triste elenco dei caduti sui luoghi di lavoro a Palermo - dichiara il presidente comitato Inail Michelangelo Ingrassia - si è aggiunto purtroppo il giovane apprendista di diciotto anni morto oggi dilaniato dall'esplosione di una gomma mentre lavorava in una officina. Sale così a 18, secondo le rilevazioni statistiche disponibili, il martirologio dei lavoratori e delle lavoratrici vittime a Palermo di infortuni mortali. Se si guarda al dato nazionale con riferimento ai primi nove mesi del 2019, sono 780 i caduti sul lavoro. Ribadiamo la necessità di attivare nuove forme di prevenzione, che oltre al finanziamento delle imprese prevedano incentivi premiali anche per i lavoratori e consentano il sostegno economico ad una maggiore e più efficace presenza delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro mediante l'istituzionalizzazione di assemblee periodiche sul tema della prevenzione, da aggiungere ai tradizionali e spesso burocratici corsi di formazione. E' quello che abbiamo deliberato di proporre agli organi nazionali dell'Inail appena cinque giorni fa - conclude Ingrassia - individuando le risorse negli oltre 29 milioni di euro di disponibilità liquida detenuta dall'Istituto e vincolata da norme di bilancio penalizzanti su cui il legislatore non trova ancora il tempo di intervenire".

