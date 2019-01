Riparato il guasto a tre cabine elettriche: torna la luce nella zona dell'Uditore

Tornano in funzione gli impianti di illuminazione della zona compresa tra via Uditore, piazza Uditore, via Leonardo da Vinci e le relative traverse. Gli operai di Amg Energia Spa hanno completato un intervento di riparazione durato un paio di giorni. Il malfunzionamento di tre cabine elettriche che alimentano gli impianti, aveva provocato il guasto di alcune componenti con il conseguente spegnimento di tratti di illuminazione o di punti luce a macchia di leopardo.

L’intervento dei tecnici di Amg Energia ha consentito di ripristinare il corretto funzionamento degli impianti. “Siamo intervenuti tempestivamente per ridurre al minimo i disagi per i residenti – sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia Spa, Mario Butera -. Con un intervento mirato da parte degli operatori sono stati sostituiti a tappeto i componenti guasti, ripristinando il funzionamento dell’illuminazione”.