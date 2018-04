Via Tunisi, con un coltello da cucina forza il cilindretto di una Vespa: arrestato

Tenta di rubare una Vespa posteggiata in via Tunisi, non distante da via Volturno, ma qualcuno lo nota e chiama la polizia. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno arrestato Giovanni Scurato, pregiudicato 40enne palermitano, per tentato furto aggravato.

Allertati da una segnalazione al 113, i poliziotti sono giunti sul posto e hanno visto un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita armeggiare su una Vespa. Sono così scattati i controlli. In seguito alla perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, verosimilmente utilizzato per forzare il cilindretto di avviamento. Scurato è stato condotto, in attesa di giudizio, presso le camere di sicurezza della Questura. Il motociclo invece è stato restituito al legittimo proprietario.