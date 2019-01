"Accoglievano gli ospiti ma non avevano le autorizzazioni", sigilli a tre b&b

Tre b&b sono stati sequestrati dagli agenti del nucleo Accertamenti tributari della polizia municipale in via Tricomi, nei pressi dell'ospedale Civico, in piazza Teatro Santa Cecilia e in via Roma. In tutte le strutture gli agenti hanno accertato la mancanza delle necessarie autorizzazioni. I tre titolari - un uomo di 48 anni e due donne di 45 anni e 59 anni - sono stati sanzionati ciascuno per un importo di 1.032 euro.

Solo nel mese di gennaio sono cinque le strutture ricettive sequestrate dalla polizia municipale. Dieci giorni fa un affittacamere in via Ausonia e un b&b di via Montesanto sono risultati abusivi e sono stati chiusi.

Il comandante Gabriele Marchese sottolinea che "i controlli continuano sia sul fronte dell'accertamento dell'evasione della tassa di soggiorno, sia per arginare il proliferare di strutture abusive, per tutelare i gestori che operano nella legalità e nel rispetto della normativa e gli ospiti che

arrivano in città".