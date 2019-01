Ballarò, sorpresa mentre spaccia marijuana: arrestata ragazza di 23 anni

Riceveva in casa gli acquirenti e cedeva loro le dosi di marijuana, ma i carabinieri hanno messo fine alla sua attività. Una nigeriana di 23 anni è stata arrestata a Ballarò per spaccio di stupefacenti.

I militari della squadra motociclisti del nucleo radiomobile transitando in via Trappetazzo hanno notato uno strano viavai di giovani nei pressi di un’abitazione. Hanno così deciso di approfondire i controlli e hanno visto che la giovane, O.T. le sue iniziali, cedeva a due acquirenti una dose di marijuana, in cambio di denaro.

L'abitazione è stata perquisita e, anche grazie al fiuto del pastore tedesco Ron, è stato trovato un sacchetto contenente 130 grammi di marijuana (una parte era già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio ndr). Sequestrato anche tutto il materiale utile per il confezionamento, un bilancino di precisione e 231 euro in banconote e monete, presunto provento dell’attività di spaccio.

La giovane è stata giudicata con il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto ed è scattato l’obbligo di presentazione.