Via Trabucco, martedì chiuderà al traffico un tratto che conduce al Cervello

Chiude al traffico martedì prossimo 3 marzo un tratto di via Trabucco che conduce all’Ospedale Cervello. Lavori di manutenzione della rete idrica costringeranno infatti l’Amap a chiudere, all’altezza del civico 74, una parte del percorso viario che collega la zona di piazza Cruillas con l’ingresso al presidio ospedaliero. Durante la fase dei lavori, che si concluderanno in giornata, nessun veicolo, compresi quelli di soccorso, potrà transitare nel tratto interessato. Resta invece immutata l’ordinaria viabilità del tratto di via Trabucco che consente l’accesso al presidio ospedaliero ai mezzi provenienti da viale Regione Siciliana.