Zona Cantieri navali, scoppia incendio in casa: donna intossicata

Paura la notte scorsa per un incendio scoppiato in un appartamento in via Tommaso Lo Cascio, non lontano da via dei Cantieri. Le fiamme di sono sprigionate, intorno alle due di notte, in un'abitazione al secondo piano. In casa c'era una donna, rimasta intossicata dal fumo. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e il 118.

I vigili hanno lavorato per oltre due ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. La donna è stata soccorsa e portata in strada, dove i sanitari le hanno prestato le prime cure per poi condurla in ospedale. In tanti, allarmati dal fumo ben visibile nella zona, sono scesi in strada. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.