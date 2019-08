Via Tiro a segno, beccato mentre getta imballaggi in plastica in strada: multato

Ha raggiunto via Tiro a segno per liberarsi di alcuni imballaggi in plastica, gettati in strada contro ogni regola, ma per sua sfortuna c'erano degli agenti della polizia municipale che lo hanno bloccato e multato. L'uomo adesso dovrà pagare una multa di 600 euro.

Gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana, in abiti civili e auto civetta, controllano in maniera assidua l'area, presa di mira dagli incivili. Si tratta della seconda persona multata in pochi giorni. L'uomo è stato anche costretto a recuperare i rifiuti e portarli al centro di raccolta comunale di viale dei Picciotti.