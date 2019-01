Via Tiro a Segno, vendono razzi e petardi in strada: arriva la polizia e scappano tutti

Il blitz della polizia è arrivato pochi minuti prima dello scoccare del nuovo anno. E all'arrivo degli agenti - che avevano adocchiato una bancarella sul marciapiede di via Tiro a Segno dove erano esposti petardi e razzi - è scattato il fuggi fuggi. A complicare i piani dei venditori ambulanti sono state le pattuglie di polizia impegnate in specifici servizi volti a impedire e sanzionare questo tipo di commercializzazione vietata.

"Evidentemente - dicono dalla questura - il passaggio della polizia era temuto, tanto è vero che gli ambulanti si erano garantiti la libera vendita attraverso un fitto sistema di vedette che, appena hanno notato il passaggio degli agenti, è entrato in azione. In pochi secondi, i tanti giovanissimi che circondavano le bancarelle, chi nelle vesti di venditore, chi in quelle di acquirente, si sono dileguati, lasciando incustodito il prezioso carico che era esposto in bella vista davanti ad automobilisti e residenti".

L'intervento è stato realizzato dagli agenti del commissariato Politeama in collaborazione con il commissariato Oreto. I poliziotti hanno sequestrato tutto e hanno impiegato qualche ora per fare un inventario completo della merce e classificare le varie categorie di prodotti pirotecnici. Nel dettaglio sono stat sequestrati: petardi “Jorge”, petardi “Saturn Missiles”, petardi “Snappers Poppers”, razzi “Rockets”, fontane “Cono Diamante”, fontane “Jupiter” “Pot Feu”, multicolor 20 “Strzalow Shots”, multicolor 30 “Strzalow Shots”

Il sequestro è avvenuto a carico di ignoti e ulteriori indagini sono in corso per identificare chi ha avviato la vendita illegale dei botti sequestrati.