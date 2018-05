Borgo Nuovo, un parco per i bimbi del quartiere: al via la bonifica di via Tindari

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un parco nell'area verde di via Tindari, a Borgo Nuovo. L'iniziativa è sostenuta dal movimento IdeaSicilia. Domenica 20 maggio, in occasione della festa della legalità organizzata dall'associazione ComPa, il movimento si è impegnato, alla presenza del suo fondatore, Roberto Lagalla, nel supportare il recupero dell'area. Già questa mattina è stato avviato un intervento straordinario, grazie all’azione congiunta del direttore Mario Candore, del dipartimento Sviluppo regionale e territoriale e del direttore Salvatore Spatafora, del primo distretto forestale di Palermo.

“Questo intervento - si legge in una nota del movimento IdeaSicilia - non può essere un episodio isolato. Auspichiamo, infatti, che le autorità comunali competenti applichino interventi ordinari sull'intera area, considerando soprattutto l’importanza della fruibilità di questo spazio da parte dei ragazzi delle scuole adiacenti. Oltre ad operazioni igienico - sanitarie e di pulizia straordinaria, si rende necessario un controllo periodico dell’area verde di via Tindari, proprio perché considerata una zona ad alto rischio. Dare un parco ai bambini è primariamente un impegno civico oltre che politico, che dovrebbe essere una priorità per tutti”.