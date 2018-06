Sorpreso (e multato) dai vigili col sacchetto "non differenziato" si difende: "Di solito la faccio"

Viene beccato dalla polizia municipale mentre butta in un cassonetto un sacchetto colmo di rifiuti infrangendo le regole della raccolta differenziata. Eppure, davanti ai vigili, si giustifica dicendo di essere un sostenitore della differenziata. Protagonista della vicenda un 58enne, gestore di un esercizio commerciale. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti del nucleo tutela igiene e decoro urbano della polizia municipale in via Teti, a Mondello. La spiegazione fornita strideva con l'evidenza dei fatti, così è scattata la sanzione da 50 euro per mancato differenziamento dei rifiuti.