Uditore, colpo all'ufficio postale: bottino mille euro

Un colpo da mille euro è stato messo a segno ieri pomeriggio all'ufficio postale di via Suor Maria Dolores di Majo, all'Uditore. Un uomo, con i volto parzialemte coperto, ha fatto irruzione nei locali e ha costretto il personale presente a consegnare il denaro disponibile. Una volta ottenute le banconote, è fuggito a piedi. A dare l'allarme è stata la direttrice dell'ufficio, che ha chiamato la polizia. Il rapinatore, secondo quanto riferito, non era armato. Gli agenti hanno inviato le indagini per risalire alla sua identità.