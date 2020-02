Via Siracusa, in due tentano di rubare un Liberty parcheggiato in strada: arrestati

Arrivano in via Siracusa in sella a uno scooter rubato, ne prendono di mira un altro e iniziano ad armeggiare per impossessarsene. I loro piani vengono mandati in fumo dal passaggio dei carabinieri, che li arrestano. Le manette sono scattate ai polsi di C.S. 44enne e L.G.N. 29enne, entrambi palermitani. Devono rispondere di furto aggravato e ricettazione.

Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di svariati attrezzi utilizzati per lo scasso. L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti con rito direttissimo e ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico; i motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.





