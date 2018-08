L'omicidio in via Sferracavallo, spara e uccide il vicino per il fumo del barbeque: arrestato

La lite tra vicini di casa per il fumo del barbeque, i toni che si fanno pesanti, gli spari e l'omicidio. E' successo tutto questo ieri sera intorno alle 21 in via Sferracavallo. Mentre Cosimo D'Aleo, 43 anni, è rimasto per terra privo di vita, chi ha premuto il grilletto è fuggito sotto una pioggia battente ma è stato arrestato alcune ore dopo. La polizia ha fatto scattare le manette ai polsi di Pietro Billitteri, 60 anni.

Secondo una prima ricostruzione tutto è avvenuto al culmine di una lite banale per ragioni di vicinato. D'Aleo, che viveva al piano terra della palazzina al civico 130, ha acceso il barbeque e Billitteri sarebbe sceso dalla vittima urlando che il fumo gli dava fastidio. Discussione - l'ennesima tra i due - subito degenerata. L'aggressore sarebbe risalito a casa a prendere la pistola e poi, tornato dal vicino, gli avrebbe sparato. L'omicida prima si è barricato nel suo appartamento, poi è fuggito via in auto armato. La polizia ha subito avviato le ricerche, rese più difficili dalla pioggia che ha reso impraticabili molte strade, fino a quando l'uomo è stato individuato in un magazzino alla Marinella. Adesso deve rispondere di omicidio.