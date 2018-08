Omicidio in via Sferracavallo, sparatoria in strada: ucciso un uomo

Si torna a sparare a Palermo. Un uomo - Cosimo D'Aleo, 43 anni - è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Sferracavallo, non distante dal passaggio al livello. E' accaduto intorno alle 21. Il corpo della vittima è rimasto sull'asfalto. A sparare sarebbe stato un altro uomo, pare un sessantenne, che sarebbe già stato identificato e che si è dato alla fuga su una Ford dopo essersi barricato in casa in un primo momento. Secondo una prima ricostruzione pare che l'omicidio sia scaturito dopo una lite tra vicini di casa.

Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Indagano gli uomini della sezione omicidi della squadra mobile. Indagini che sono rese ancora più complesse dal temporale che si è abbattuto sulla città: via Sferracavallo si è subito trasformata in un fiume d'acqua, rendendo molto più difficile la caccia all'uomo. (Articolo in aggiornamento)

