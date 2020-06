Ricordati i carabinieri D'Aleo, Bommarito e Morici: "Trucidati per avere difeso lo Stato"

Sono stati ricordati, nel 37° anniversario della loro uccisione per mano della mafia, il capitano dei carabinieri Mario D’Aleo, l’appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici. La cerimonia in via Scobar. A differenza degli anni precedenti, si è svolta in forma ridotta e senza la presenza delle autorità e dei parenti delle vittime in ossequio alle note norme governative contro il Covid-19.

Alle 9.30 sul luogo dell’eccidio, alla presenza del comandante della Legione Sicilia, generale di divisione Giovanni Cataldo e del comandante provinciale, generale di brigata Arturo Guarino, sono stati resi gli onori ai militari ed è stata deposta una corona d’alloro. Alle 11 a Monreale in via Venero, alla presenza anche del sindaco della cittadina e dell’arcivescovo Michele Pennisi è stato deposto un fascio di fiori ai piedi della lapide che ricorda i tre appartenenti all’Arma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Repubblica, il 31 agosto del 1983, ha conferito la "medaglia d'oro al valor civile alla memoria” al capitano Mario D’Aleo, all'appuntato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici con la seguente motivazione: "Comandante e militari in servizio a Compagnia Carabinieri operante in zona ad alto indice di criminalità organizzata, pur consapevoli dei gravi rischi cui si esponevano, con elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo, svolgevano tenacemente opera intesa a contrastare la sfida sempre più minacciosa delle organizzazioni mafiose. Barbaramente trucidati in un proditorio agguato teso con efferata ferocia, sacrificavano la loro giovane vita in difesa dello Stato e delle Istituzioni".

Gallery