Nascondono ovuli pieni di eroina sotto il divano: due arresti

Avevano nascosto l'eroina sotto il divano, ma lo stratagemma non è bastato a evitare le manette. La polizia ha arrestato Emmanuel Atta, 38 anni, e Steven Kwasi Steven, 44 anni, entrambi originari del Ghana ma residenti in via Scillato. Gli agenti hanno perquisito la loro abitazione e hanno trovato otto ovuli di eroina, per un peso complessivo di 165 grammi, nascosti sotto un divano letto. La droga era pronta per essere “tagliata”, moltiplicata in numerose dosi e immessa sulle locali piazze di spaccio. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 400 euro, ritenuta provento dello spaccio. I due sono stati portati in carcere.

In manette per spaccio, nel corso di un'altra operazione, anche un ragazzo di 21 anni. Salvatore Cardinale è stato fermato dai "falchi" a Ballarò. E' stato visto mentre cedeva crack ad alcuni clienti. Agendo secondo un modulo operatvo ormai consolidato, i poliziotti hanno fermato gli acquirenti e successivamente il pusher, al quale hanno sequestrato una dose di crack e 60 euro euro in banconote di diverso taglio. Cardinale è stato arrestato e gli acquirenti segnalati come assuntori.