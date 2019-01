"Manca la lista degli ingredienti", sequestrati 22 chili di prodotti in un supermercato

I prodotti alimentari erano "sfusi, non preimballati, privi della lista degli ingredienti". Per questo motivo gli agenti del nucleo antifrode della polizia municipale hanno sequestrato 22 chili di alimenti in un supermecato di via Savonarola, traversa via Perpignano ad Altarello (Non è stato reso noto il nome dell'attività commerciale ndr).

Inoltre gli agenti hanno constatato "che all’interno dei locali non veniva esposto al pubblico il libro degli ingredienti, documento obbligatorio previsto dalla normativa per informare i clienti sulle sostanze che possono provocare allergie o intolleranza alimentari".

La mancanza di queste indicazioni oltre alla sanzione prevista di 2.000 euro , ha determinato sequestro di circa 22 chili di pomodori secchi, carciofi, olive e funghi sott’olio che sono stati avviati a distruzione.