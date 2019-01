Asfalto da rifare, dopo la pausa natalizia riprendono i lavori in via Santicelli

Asfalto da rifare e operai Rap in azione in via Santicelli, zona Mezzomonreale. Secondo quanto reso noto dal Comune, domani saranno trasferiti in loco tutti i mezzi e le attrezzature. Le squadre si occuperanno della manutenzione di circa 7.500 metri quadrati di asfalto, da Stradella Decano a via Oneto.

I lavori saranno effettuati di mattina e dureranno tre settimane circa. Sul posto ci saranno le pattuglie della polizia municipale. “I lavori ripartono – spiega l’amministratore unico Rap Giuseppe Norata - dopo uno fermo di pochi giorni legato al periodo delle festività natalizie. A fine dicembre l’azienda aveva ultimato nei termini previsti, i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Maio Oneto”.