"Aiuto, ci hanno rapinato": tre ragazzini minacciati col coltello e derubati

Serata da incubo per tre ragazzini, aggrediti e derubati ieri mentre si trovavano in via Sant'Agostino. A raccontare quanto accaduto alla polizia sono stati loro stessi, che hanno trovato rifugio in un bar dal quale hanno chiesto aiuto.

I tre, tutti intorno ai 14 anni, hanno detto agli agenti di essere stati rapinati da loro coetanei. Uno degli aggressori avrebbe puntato un coltello alla gola di una delle vittime. Terrorizzati, i ragazzini hanno consegnato il poco denaro che avevano in tasca - circa venti euro - e un telefono cellulare. Poi, mentre gli aggressori si sono dileguati, hanno chiesto aiuto agli avventori di un bar che hanno chiamato la polizia.