San Lorenzo, con la pistola in pugno rapinano il supermercato

Erano armati di pistola i due malviventi che nel tardo pomeriggio hanno messo a segno una rapina al supermercato Colle Verde di via San Lorenzo. Tutto è successo in pochi attimi, intorno alle 18.45. In azione due giovani: hanno raggiunto il supermercato e hanno fatto irruzione all’interno con il volto coperto.

Dopo aver puntato la pistola uno dei malviventi si è fatto consegnare il denaro contante che era all’interno delle casse. Preso il bottino, che è ancora da quantificare, i due hanno guadagnato l’uscita e una volta all’esterno si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Poi l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno fatto partire le indagini. Decisive potrebbero essere le immagini del sistema di videosorveglianza.