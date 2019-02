Giallo in un appartamento in zona Fiera, trovato uomo morto in via Sadat

Giallo in via Anwar Sadat. Un uomo di 46 anni (G.C. le sue iniziali) è stato trovato morto nella sua abitazione, nei pressi della Fiera del Mediterraneo. E' successo domenica notte. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Le cause del decesso non sono chiare e per questo è stata disposta l’autopsia. Da alcuni giorni l'uomo era sparito dalla circolazione.