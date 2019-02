Via Ruggero Settimo, ladro scappa da H&M con un sacco pieno di vestiti: bloccato

Con una sacca in spalla strapiena di vestiti era riuscito ad oltrepassare le casse. Un uomo è stato bloccato durante la fuga dopo una "scorribanda" all'interno del negozio di abbigliamento H&M, in via Ruggero Settimo. E' successo ieri pomeriggio. Decisivo l'intervento dei Falchi della Squadra mobile, e soprattutto di un poliziotto libero dal servizio. In manette è finito Antonino Duecento, quarantacinquenne della Zisa, noto agli agenti per precedenti in materia.

"A notare la fuga del ladro con il voluminoso carico di capi di abbigliamento - raccontanto dalla questura - è stato un poliziotto libero dal servizio, appartenente al Reparto Mobile di Palermo, che casualmente si trovava nei pressi del negozio. L’agente è riuscito a bloccare il ladro mentre saliva a bordo di uno scooter. Gli ha intimato l’'alt polizia', impedendogli di scappare.

Nel frattempo è arrivata una pattuglia dei Falchi che stava perlustrando il centro cittadino". I malvivente ha tentato di divincolarsi e scappare ma dopo una breve colluttazione è stato ammanettato dai poliziotti e portato in questura. I capi di abbigliamento sono poi stati restituiti al titolare di H&M.