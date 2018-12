Cronaca Politeama / Via Ruggiero Settimo

Partita l'isola pedonale in via Ruggero Settimo: auto bandite fino all'Epifania

Resta aperto al transito dei veicoli solo l'attraversamento di via Mariano Stabile. Restrizioni per le ditte di trasporto che caricano e scaricano merci. Sulla via dello shopping spuntano anche le luminarie natalizie