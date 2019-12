Il centro diventa una maxi isola pedonale: via Ruggero Settimo chiude alle auto per le feste

Una nuova isola pedonale sotto l'albero di Natale. Il servizio Mobilità Urbana del Comune ha infatti appena emanato un'ordinanza di chiusura al transito di via Ruggero Settimo fino alla fine delle festività natalizie. Inoltre è stata disposta l'istituzione del senso unico di marcia da piazza Castelnuovo a via Dante (primo tratto).

Una decisione che l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, motiva così: "Malgrado l'avanzare del cantiere dell'anello ferroviario - ha dichiarato - reputiamo sia importante continuare a garantire la mobilità pedonale dei cittadini in occasione delle festività natalizie, sapendo che questo è un grande vantaggio per tutta la città e per le attività economiche".

Nell'ordinanza, che è la numero 1480 del 6 dicembre, si legge: "Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti. Il provvedimento sarà valido dalle 14 di sabato 21 dicembre 2019 alle 20 di lunedì 6 gennaio 2020. Sarà chiuso l'intero tratto di via Ruggero Settimo ad eccezione dell’ attraversamento con via Mariano Stabile".

All'incrocio con piazza Politeama saranno collocate le barriere new jersey, subito dopo l'asse via Turati-via Dante. In via Niccolò Garzilli, all’ incrocio con via Dante per i veicoli provenienti da via Paolo Paternostro, ci sarà l'obbligo di svolta a sinistra, con sospensione del doppio senso di marcia nel tratto via Dante-via Castelnuovo: resterà il senso unico in direzione monte. "Per questo verrà effettuato uno sbarramento fisico parziale che impedisca la svolta a destra - si legge nell'ordinanza - mentre in via Dante, nel .tratto compreso tra via Principe di Villafranca e via Niccolò Garzilli è stata disposta la sospensione della corsia riservata con istituzione totale del senso unico di marcia in direzione monte".