Via Ruggero Settimo, sorprese a rubare vestiti: arrestate due donne

Sorprese a rubare in un noto negozio del centro, in via Ruggero Settimo. Con l'accusa di furto aggravato due donne sono state arrestate dai carabinieri del nucleo radiomobile. Ad allertarli i responsabili dell’esercizio commerciale. G. V, palermitana di 48 anni, già colpita dalla misura di prevenzione dell’avviso orale, era ancora in possesso della refurtiva: 200 euro di merce. La complice, invece, era riuscita a scappare, abbandonando una borsa, risultata schermata con carta di alluminio per eludere le barriere antitaccheggio: all’interno c'erano capi di abbigliamento per un valore di circa 250 euro.

Le indagini svolte dai carabinieri hanno permesso di identificare la fuggitiva: A. G. palermitana di 38 anni, che nei giorni antecedenti aveva messo a segno un altro furto nello stesso esercizio commerciale, è stata denunciata. Dopo la convalida dell’arresto, G. V. è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; mentre la complice, oltre che di furto aggravato, dovrà rispondere anche di violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale.