Via Roma, uomo trovato morto in un bed and breakfast

Trovato morto in un bed and breakfast. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Roma. Un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita all'Hostel Agata, nei pressi dell'incrocio con corso Vittorio Emanuele. Intorno alle 19 è stata avvertita la polizia che ha inviato alcune volanti. La vittima è un palermitano nato nel 1939. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118. Subito dopo sono scattati gli accertamenti: l'uomo sarebbe morto per cause naturali.