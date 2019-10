Via Roma e dintorni: passeggiata tra materassi, rifiuti e parcheggi selvaggi

Transito interrotto in via Bologna, all'incrocio con via Roma, per la presenza di tre materassi abbandonati in strada. Inizia qui la passeggiata in via Roma e dintorni tra rifiuti ingombranti, sporcizia di ogni tipo e parcheggi selvaggi. Un tour ad "ostacoli" che il consigliere comunale Igor Gelarda (Lega) ha documentato con una sequenza di fotografie allegate ad un post pubblicato su Facebook.

"Questa è la città del sindaco Orlando?" domanda il capogruppo del Carroccio a Sala delle Lapidi. "Ovviamente - aggiunge - farò subito una segnalazione agli uffici competenti".

