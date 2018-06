Lavori per il collettore in via Roma, da novembre niente cantieri e via libera alle auto

Da novembre via Roma sarà libera dal cantiere del collettore fognario e tornerà a essere percorribile dalle auto. Lo annuncia il Comune, al termine di un incontro tra l'assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana Emilio Arcuri, il responsabile unico del procedimento e i tecnici comunali servito per fare il punto sulla realizzazione dell'opera.

I lavori al collettore dovevano essere conclusi entro i primi di ottobre, ma l'azienda appaltatrice aveva chiesto e ottenuto una proroga al 29 dicembre. Oggi il Comune ha cambiato idea, imponendo di anticipare i tempi. "Non possiamo tenere chiusa via Roma per il periodo di Natale - spiega a PalermoToday l'assessore Arcuri - Per questo abbiamo dato termine come termine ultimo per concludere i lavori il 31 ottobre".

In questi mesi transenne e divieti hanno causato non pochi problemi alla circolazione e l'intenzione di Palazzo delle Aquile è quella di ridurre i disagi. Da qui l'indicazione alla ditta di procedere, se necessario, anche a predisporre "più turni giornalieri di lavoro e/o all’estensione delle giornate lavorative anche nei prefestivi e festivi".