Doppio senso via Roma, ancora un rinvio: provvedimento in vigore da venerdì

Rinviata l'entrata in vigore del doppio senso in via Roma. In base al nuovo coronoprogramma del Comune, l'ordinanza che modifica la viabilità nel tratto compreso tra la Stazione centrale e l'incrocio con via Cavour scatterà venerdì.

L'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, mercoledì riunirà gli uffici per definire gli ultimi dettagli sulla segnaletica e togliere i cordoli che attualmente delimitano le corsie preferenziali in via Roma. "E' importante - dice Catania - cominciare la sperimentazione in questo momento, con il traffico meno pesante del solito, affinché questa rivoluzione possa avvenire in maniera meno traumatica".

E' già operativa invece la pedonalizzazione del Cassaro basso, da via Roma a piazza Marina. Mentre via Maqueda (da corso Tukory ai Quattro canti) sarà aperta alle auto solo dalle 7 alle 10. Sia da piazza Verdi Massimo sia da piazza Giulio Cesare si andrà verso i Quattro canti, dove si potrà girare solo verso via Roma. Dalle 10 alle 7 del giorno dopo, tutta la via Maqueda e tutto il Cassaro saranno pedonali, ad eccezione del tratto fra piazza Marina e Porta Felice.