VIDEO | La strada della vergogna: "Via Renato Composto, cumuli di rifiuti e cani randagi"

Le immagini girate da un lettore di PalermoToday, Nicolò Spanò: "Questa è la strada che collega Palermo con Villabate, una via piuttosto trafficata da mezzi pesanti e non. E' ormai diventata impercorribile a piedi o in bicicletta perché l'immondizia attira i randagi che si dimostrano ostili. E' una strada che inizialmente era a due corsie ma a causa della gran quantità di rifiuti si è ridotta obbligando le auto a salire sopra sacchi che spesso contengono frammenti di vetro che possono mettere in pericolo i passanti e gli abitanti. La situazione giorno dopo giorno peggiora"