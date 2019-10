Via Principe di Granatelli, scatta l'isola pedonale: malumori di residenti e lavoratori

Scatta l'isola pedonale in via Principe di Granatelli e monta il malcontento di residenti e lavoratori. La chiusura al traffico della strada, in concomitanza col nuovo troncone del cantiere dell'Anello ferroviario in via Amari, ha ingolfato il traffico in tutto l'isolato ed ha ridotto le possibilità di parcheggio. Non solo per gli automobilisti, ma anche per i centauri, visto che per realizzare l'isola pedonale in via Principe di Granatelli è stata abolita che l'area parcheggio riservata agli scooter.

L'ordinanza del Comune risale allo scorso giugno, ma è diventata operativa solo adesso. L'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, scarica la colpa sull'Amat che "ha ritardato il posizionamento della segnaletica". Poi aggiunge: "Purtroppo la chiusura di via Principe di Granatelli è combaciata con l'inizio dei lavori all'Anello. Vediamo l'impatto sul traffico e poi decideremo".

Sui malumori di residenti e lavoratori, Catania non si scompone più di tanto: "Abbiamo avallato una proposta arrivata proprio da un gruppo di residenti, che hanno presentato a sostegno oltre cento firme. L'attuale situazione dei lavori in corso al Politeama complica un po' le cose, presto prenderemo una decisione".

