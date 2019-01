Giro di squillo in pieno centro: sequestrata casa a luci rosse in via Principe di Paternò

Aveva trasformato un appartamento nella zona di via Principe di Paternò in casa di appuntamenti. Le prostitute pagavano circa 400 euro a settimana per avere una stanza a loro completa disposizione. Adesso un palermitano di 47 anni, incensurato, è stato denunciato e l'immobile è stato sequestrato.

Le indagini sono state condotte dalla sezione “Criminalità straniera e prostituzione” della squadra mobile. Gli agenti hanno registrato un sospetto viavai di uomini in uno stabile del quartiere. I controlli hanno portato alla scoperta della casa d'appuntamenti utilizzata da donne italiane e straniere. Secondo gli inquirenti il proprietario dell'immobile "forniva anche dei servizi extra, come un 'transfert' da e per l’aeroporto cittadino. Bastava sborsare al proprietario di casa oltre 400 euro a settimana a titolo di affitto da parte delle donne, per avere in cambio la piena disponibilità di una delle stanze dell’immobile, appositamente attrezzate". L'uomo deve rispondere di sfruttamento della prostituzione.