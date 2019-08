Lasciano due cani chiusi in un furgone sotto il sole, denunciati

Hanno parcheggiato il loro furgone in via Principe di Palagonia, sotto il sole cocente, e si sono allontanati. All'interno del mezzo hanno però lasciato due cani. I guaiti dei due animali, provati dal caldo e dalla mancanza di ossigeno, hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri.

I militari dell'Arma hanno liberato gli animali e rintracciato il proprietario del mezzo e dei cani. Per i tre giovani è scattata la denuncia per maltrattamento di animali in concorso.